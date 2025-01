Sisekujundaja soovitab: kolm kohta kodus, millele võiks pühade ajal kõige rohkem tähelepanu pöörata

„Parima tulemuse saamiseks soovitame pühade eel muidugi terve kodu ära kaunistada, kuid siiski on kolm kohta, millele võiks kõige rohkem tähelepanu pöörata – need on jõulupuu, aknad ja pidulaud. Oleme märganud, et ehkki just laud on see, kus kogu pere kokku saab, on see neist kolmest tihti kõige napimalt kaunistatud. Kuid kaetud lauast tõelise õhtu keskpunkti tegemine on tegelikult vägagi lihtne ja taskukohane,“ ütleb IKEA sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere.