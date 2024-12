Tavaliselt algab menstruatsioon tüdrukutel vanuses 11–14 aastat, kuid see võib toimuda ka varem või hiljem. Esimene menstruatsioon ehk menarhe tähistab noore tüdruku elus olulist verstaposti, kuna näitab, et tema munasarjad on hakanud tootma hormoone, mis võimaldavad munarakkudel küpseda. Esimestel aastatel pärast menstruatsiooni algust on tsükkel sageli ebaregulaarne, kuna ka ovulatsioon ei pruugi veel igas tsüklis toimuda. Tavaliselt muutub ovulatsioon regulaarseks 16. eluaastaks, mis toob kaasa ka regulaarsemad menstruatsioonid