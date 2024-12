On armas, et valiti sajandi naine. Tegelikult väärivad nad kõik seda tiitlit, sest neilt kõigilt on midagi õppida ja eeskujuks tuua. Olen samuti püüdnud järgida Ita Everi põhimõtet mitte vihastada, vaid imestada. Olen mitmeid kordi kuulanud „Raadio ööülikoolist“ Doris Kareva loenguid, kui hing vajab kosutust ja armastuse keerdkäigud on imelikud, siis saan jälle jõudu, et edasi liikuda. Meeldib ka Kaja Kallase mõte, et naised peaks üksteist toetama. Kindlasti võiks iga naine sellele mõelda, kas ikka teeme nii.