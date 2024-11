KUULA | „Artistiks olemine ei ole kerge ja lihtne valik. See on super ebastabiilne.“ Anett Kulbin meelahutuse rollist ja vajalikkusest elus

Anett avab saates väga soojalt ja avatult oma töö – ja mõttemaailma telgitaguseid. Juttu tuleb esinemishirmust ja sellest, kuidas oma emotsioone peale esinemist maha laadida. Lisaks räägib Anett lavanärvist ja mis tunne on olla laval, kui teda tabab n-ö „black out“ ja ükski laulusõna enam ei meenu.

Saates puudutatakse ka tuntuse teemat. Kuidas tulla toime hinnangutega ja teadmisega, et kõigil on justkui õigus sinu kohta midagi arvata? Vestluse käigus annab Anett nii mõnegi hea nipi, mis on kindlasti abiks igapäevaelus meile kõigile.