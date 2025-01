Mida varem, seda parem! Õige elustiili abil on võimalik oma bioloogilist vanust tagasi keerata

„Kauni välimuse ja särava oleku alustalaks on tugev tervis ja optimaalsed sisemised protsessid,“ lükkab kliiniku õde Teele Leht ümber tavapärase ettekujutuse, justkui piisaks särava naha taastamiseks üksnes mõnest heast kreemist. Tema sõnul on oluline teha esmalt kindlaks sisemised puudujäägid, korrigeerida elustiili, ja kui vundament on paigas, siis toetada nahka väliselt. „Öeldakse, et terves kehas terve vaim, kuid sama hästi võiks öelda, et ka terve nahk, tugevad juuksed, särav välimus ja enesekindel hoiak,“ lisab ta mikrotoitainete diagnostikat tegema asudes.