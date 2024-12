Baltika-perioodi selja taha jätnud Maire Milderi uus karjääriteekond: mõistsin, mis mind praeguses eluetapis motiveerib

Minu varasem töökogemus oli seotud brändide, jaekaubanduse, kliendikogemuse loomise ja rakendamisega. Seda peamiselt füüsilistes keskkondades, kauplustes. Inimesed ostlevad aga nii poes kui ka internetis… Et veebikeskkonnad on muutunud ostlemispaikadena nii oluliseks, otsustasin asuda õppima Michigani ülikooli pakutavale Coursera kursusele „User experience research and design“.