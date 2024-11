„Nukumaja“ Vanemuises: lavastaja Hendrik Toompere, kunstnik Elisa Sinisalu. Maarja Johanna Mägi mängitud Noras on naiseliku bravuurikuse kõiki värve – Nora on ühtaegu õnnelik ja kurb, lootusrikas ja hirmul. Ilusa elu vangi kooselu sümboliseerib uhke kuusk, mis lava keskel üha rohkem viltu vajub. Mees (Andres Mähar) oma naist ei mõista ja jääb ka vaatajatele kaugeks. Ibseni naised (Maarja Johanna Mägi ja Ragne Pekarevi kehastuses) teevad oma eksistentsiaalse rahulolematusega selgeks, et inimene lpeab õppima südame järgi elama. „Igatsus valguse poole on elu käsk“, on öelnud Henrik Ibsen. „See lavastus on nagu tasuta kokaiin,“ võrdleb Toompere. Anu