Sajandi naine 3. koht – Kaja Kallas: tugi teistelt naistelt on alati olnud erilise väärtusega. Ja omalt poolt olen alati toetanud teisi naisi

Ilmselt pole Eestis praegu teist sellist inimest, kes on ühelt poolt ikooniline ja teisalt nii vastuoluline. Kaja ei jäta ükskõikseks, teda kas armastatakse või kritiseeritakse. Teda on kritiseeritud objektiivselt, kuid sama palju on talle ka liiga tehtud. Ta on olnud julge, kohati lausa hulljulge ning poliitikute seas ilmselt üks väheseid, kes pole kunagi mõelnud, milline on tema järgmine koht Eesti riigis. Ehk on just see olnud tema trump, et ta pole pidanud sisepoliitiliselt toolide mängu mängima ning seetõttu mõtlema, mida on parasjagu kasulik öelda ja kus tuleks keel hammaste taga hoida. Seda viimast on kritiseerinud eelkõige ajakirjandus. Naisena on ta suutnud läbi tungida karmist meestemaailmast, keskendudes samal ajal sisule ning muu hulgas teinud valimistel pika puuga ära kõikvõimalikele poliitkonkurentidele. Vaevalt et kellelgi õnnestub korrata Kallase viimastel riigikogu valimistel saadud häältearvu – 31 816.