KUULA | Psühholoog ja teadveloleku õpetaja Helena Väljaste: tähelepanu on meie supervõime

„Mulle väga meeldib see metafoor, et tähelepanu on kui valuuta – sest see on tõesti väga suur väärtus. Tähelepanu on minu meelest meie supervõime, mis on alakasutatud puhtalt teadmatuse tõttu,“ arutleb Helena Väljaste tänasele ühiskonnale iseloomuliku tähelepanumajanduse teemadel ning lisab: „Tähelepanu võib ringi vilada täiesti omasoodu. Aga see on meie võimuses ise valida ja otsustada, kuhu ja millele me oma tähelepanu suuname. Olen ligi 15 aastat ise teadvelolekut praktiseerinud ja õpetanud ning see on üks põhilisi valuutasid, millega me tegeleme ka kursustel. Inimeste jaoks on see tavaliselt hästi suur üllatus, kuidas teadvelolek hakkab elu muutma.