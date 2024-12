Särav ja kumav jume on iga peomeigi alus. Alusta niisutava meigialuskreemiga, et anda nahale ilus kuma, seejärel kasuta kerget, justkui kasteniiske efektiga jumestuskreemi, mis jätab näole värske ilme. Põsesarnadele kanna õige pisut vedelat highlighter’it, samuti ninasillale ja huulte kohale, mis lisab veelgi enam meigile „elusust“. Kõige lõpuks käi põhi kerge läbipaistva puudriga üle, et vältida liigset läikimist.