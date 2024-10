Kas meie esivanemaid armukadedus ei vaevanudki? Seda tunnet ei tunta ka tänapäeval kõikjal maailmas ühtviisi

Shakespeare’i tragöödias „Othello“ kirjeldab Jago armukadedust rohelisesilmse koletisena. Ent eesti pärimuses armukadedusel selget värvust välja ei joonistu. Kas see tähendab, et meie esivanemaid armukadedus ei vaevanudki? Võrdluseks väärib märkimist, et seda tunnet ei tunta ka tänapäeval kõikjal maailmas ühtviisi. Vestlesin ükskord Põhja-Keenias samburu hõimu naistega, kelle kogukonnas on tavapärane mitmenaisepidamine. Neid ajasid eurooplaste armukadedusprobleemid naerma, kuna nende sõnul teeb see, kui mees mõne kaasnaise majja toob, esimese naise elu hoopis kergemaks ja huvitavamaks. Siis on ju hea omavahel koduseid töid jagada ja mõtteid vahetada. Kui lisasin, et minu kodumaal loodab enamik naisi leida abikaasat, kes oleks ühtlasi hingesugulane, naersid nad jälle ja väitsid, et pole võimalik, et mees mõistaks naise hingeelu. Ka Tansaania mosleminaistega tuli juttu armukadedusest. Mõned mainisid, et neid ei häiri teadmine, et nende abikaasa kaasnaistega magab, küll aga vihastab see, kui mees soetab ühele neist midagi hinnalisemat kui teistele.