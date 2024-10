Kuidas särada ka pimedas?

Üks viimase aja kõige revolutsioonilisem innovatsiooni-uudis kosmeetikaturul tuleb epigeneetika vallast. Kui pikka aega arvati, et meie vananemise määravad ainult geenid, siis epigeneetilised uuringud on selle järjekindlalt ümber lükanud. Tegelik fakt on, et välised tegurid, nagu toitumine, elustiil, stress ja UV-kiirgus, loovad ainulaadse epigeneetilise mustri, mis reguleerib teatud geenide aktiivsust. Inimese epigeneetiline profiil muutub kogu elu jooksul – epigeneetiline muster, millega sünnime, erineb lapsepõlve või täiskasvanuea omast ja paljudele epigeneetilistele muutustele saab tõuke anda või need ümber pöörata.

Kui näpistavale külmale lisada temperatuuride pidev vaheldumine ja pea olematu õhuniiskus, siis oh kurja kui kuivaks ja krõbedaks see naha teeb! Seega on eriti tõhusa niisutusrutiini leidmine kuldaväärt ja kes selle paika saab, on juba ilusolemise peavõidu võitnud. Maksimaalse nahaniiskuse ja -tasakaalu hoidmiseks meeldib meile talvekuudel kasutada ülimalt niisutavat ja õrna näopuhastajat, seejärel lähevad üksteise peale nagu briketid toonik, seerum, niisutuskreem, päikesekreem. Mida kuivem nahk, seda paksemad-tummisemad peaks olema viimasena kasutatavad tooted, mis niiskuse raudse haardega enda all hoiavad ega lase sel kuiva õhku aurustuda.

Ja just sellega me käesoleval sügisel tegelemegi, kasutades seerumit Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic (30 ml, hind 84.-), mille väljatöötamine on üle 15 aasta kestnud uurimistöö kulminatsioon epigeneetika valdkonnas. Seerumisse on peidetud patenteeritud toimeaine Epicelline, mis suudab taasaktiveerida naha nooruse geenid ja pöörata tagasi vananemise märgid, muutes seerumi kasutaja nelja nädalaga oma vanusest nooremaks. Kui see pole põnev, siis meie ei tea, mis veel võiks olla!

Eriti tõhus valgusteraapia

Valgusteraapia ehk eri lainepikkusega valgusdioodide abil naha seisundi parandamine on viimastel aastatel palju kõlapinda tekitanud, kuid vastavat teraapiat pakkuvaid tooteid leidub nii paljudes hinnaklassides, et tahes-tahtmata tekib kahtlus, kas kõik ikka kasutavad ühtselt toimivat tehnoloogiat. Tuleb välja, et ei kasuta – teaduslikult on tõestatud üksnes kindlatel lainepikkustel toimiva valguse toime. Tõhus trio on sinine valgus lainepikkusega 415, punane lainepikkusega 633 ja lähiinfrapunane lainepikkusega 810 nanomeetrit. Kui esimene vähendab aknet põhjustavate bakterite hulka ning reguleerib rasu tootmist, siis teised stimuleerivad kollageeni ja elastiini tootmist ning vähendavad seeläbi naha vananemisilminguid. Samuti mängib rolli valguse suunamine nahale – mida lähemal valgus nahale on, seda enam see neeldub ja vastavalt ka toimet avaldab.