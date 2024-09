KUULA | Katariina Unt: see, mis toimub noortega, on kohutavalt problemaatiline

„Need teemad, millega Liina Trishkina-Vanhatalo oma filmis tegeleb, on väga alahinnatud ning seepärast on minu meelest „Emalõvi“ kinoekraanidele jõudmine sündmus Eesti filmikunstis. Miks me pelgame raskeid teemasid? Võibolla see on mingit laadi kaitsereaktsioon, et elu on niigi raske ning me ei jaksa kogu aeg muretseda selle maailma pärast. Või see tunne, et minust ei sõltugi midagi. Ja kui me ei tegele endaga või ei saa aru, et ka rasked asjad on elu osa, millest tasub mõelda mõtestatult, siis tekibki meil selline illusioon, et keerulistest asjadest on võimalik kuidagi kergelt pääseda. Muidugi vahel ongi, aga suuresti on see näiline. Tasakaal on alati tagajärg – mingite mõjude tulem, näiteks vastu- ja pooltmõjude tulem,“ mõtiskleb uues mängufilmis peaosa mängiv Katariina. Film on lugu emast, kes püüab iga hinna eest oma teismelist tütart allakäiguteelt päästa ning ületab kõik piirid – seadused, tavad, terve mõistuse.