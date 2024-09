FOTOD | Kunstnikud Evi Tihemets ja Kaupo Kikkas avasid vanas elektrijõujaamas ühisnäituse! Vaata pilte avamisürituselt

Graafik Evi Tihemets (1932) ja fotograaf Kaupo Kikkas (1983) kohtuvad esmakordselt ühises näituseruumis. Tihemets on alates 1950ndatest jäädvustanud Eesti maastikku ja selles peituvaid jälgi inimese kohalolust. Ligi 60 aastat hiljem tegi samalaadseid rännakuid Kaupo Kikkas – valmis audiovisuaalne teos „Jäljed“ (koostöös muusik Erki Pärnojaga). Tihemets oli üks esimesi, kes Kikkase loomingut nähes tundis ära sarnase maailma- ja kunstitunnetuse, mis kahte inimest võib siduda siin ja praegu, aga ka aegade üleselt. „Näitus on mõtteline dialoog kahe erineva põlvkonna ja aegruumi vahel, kuid veel enamgi on see lugu sõprusest - Evi ja Kaupo sõprusest,“ märkis kuraator Kadri Asmer. „See näitus on ka järjepidevusest, mis seob meid aegade üleselt. Järjepidevus on nii armastuses, sōpruses kui ka oma ruumi ja keskkonna hoidmises - see on kōik see, mida anname edasi oma järeltulijatele,“ lisas Asmer.