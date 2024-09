Kertu Moppel: meie riigi ja kultuurivaldkonna säilimiseks peame sinna ka raha panustama

Kertu on selle peale viimastel aastatel palju mõelnud, et mida siis ühiskond väärtustab: „Kui see väärtus, mida töötaja annab, on abstraktne – siis vahel on inimestel raske aru saada, et tema palk ei peaks seetõttu abstrakne olema, kuna ta on ka lihast ja luust inimene, kellel on ka lapsed, kes tahavad süüa ja kelle lasteaiatasu tuleb maksta, kellel on reaalsed elamiskulud. Ma ei saa minna poodi ja osta kurki ning maksta selle eest luuletust lugedes. Mul on tunne, et meil on tihtipeale raske oma ajus ära ühildada nende kahe kapitali omavahelist suhet – intellektuaalse kapitali ja finantsilise kapitali. Ja kuna me elame kapitalistlikus maailmas, siis tekib see tunne, et väärtuslik on justkui kõik see, mis toob raha juurde ja just sinna tuleb veel rohkem raha panustada. Kultuurikorraldajad on nüüd üritanud ära seletada, et loomemajandus on ka majandus, mis toob ka raha tagasi ja juurde, tasub ka sinna raha panustada.

Ja teine kummaline asi selle juures on see, et inimesed ongi nõus tegema tasuta ja pooltasuta asju. Noorte alustajate puhul ongi see loomulik, et tahetakse teha ja kasutatakse võimalust, ka siis kui selle eest tasu ei saa. Aga kui on tegemist juba kõrgharidusega oma ala tegijatega, kes on saavutanud teatud professionaalsuse, siis peaks olema garanteeritud see, et saad kõrgharitud eestlase mediaanpalga.“ See jutt puudutab kuskil palgal olevaid kultuuritöötajaid, kuidas aga saavad hakkama vabakutselised kultuuritegijad, on tema sõnul täielik müstika.

„Miks me arvame, et mingi grupp inimesi ei ole väärt elamisväärset sissetulekut? Ja neid inimesi ei ole ju palju – me räägime mõnedest tuhandetest kultuurivaldkonna töötajatest, kes on väga vajalikud Eesti kultuuripildis. Kui sa hakkad neid inimesi sealt ükshaaval ära korjama, siis ega meil eriti enam mingit kultuuri alles ei jää ... Minu arust ei tundu see mõte üle võlli, et leida neile väärilised töötasud.“