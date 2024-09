„Tahaksin – aga ei julge – talle vahel käratada: “Mina olen su ainuke naine, jäta juba meelde!”” Elu esimese naise varjus

35aastane naine on abielus mehega, kel enne teda oli kaks pikaajalist kooselu, kummastki ka üks laps kasvamas, kuid abielus pole mees varem olnud. “Seega olen mina tal justkui esimene naine, temaga s e a d u s l i k u s a b i e l u s!” rõhutab noorik. “Paraku ei takista see mehel aeg-ajalt nentimast, et “nojah, mu naine ütles ka, et…”. Mis pagana naine? Öelgu siis vähemalt, et elukaaslane. Aga kumb neist – eelmine või üle-eelmine? Tahaksin – aga ei julge – talle vahel käratada: “Mina olen su ainuke naine, jäta juba meelde!””