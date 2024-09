„Sa ei ole piisav, sa ei ole väärt, sa ei suuda, sinust ei saa.“ Minapildi parandamiseks tasub endalt küsida üht kindlat küsimust

Minu ema – psühhiaater – tavatses öelda, et inimene on ainus loom, kellel puudub kaasasündinud identiteet. Et kui koer kasvatab üles pardi, siis part teab, et ta on part, aga koera üles kasvatatud inimene peab ennast loomaks ja käitub vastavalt. Seega on üks osa meie identiteedist ja enesearmastusest – või selle puudumisest – meile sisse kasvatatud. Ometi armastab iga väike laps iseennast. Katsuge veenda teda kommikotist loobuma või vaadake, kuidas ta lippab rõõmsalt minema sõbra käest kahmatud mänguasjaga. Hea enesetunne on meile sisse sündinud, oleme kõik olnud autentselt ja ainukeselt mina.