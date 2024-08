Tai salajased pärlid ehk kohalik toit on see peamine võti unikaalsete kogemusteni

Gastronoomia on Tai kultuuri üks olulisemaid alustalasid ja tihti inimeste esimene kokkupuude selle kauge paigaga. Teravad, kuid samas balansseeritud karrid, kreemiselt hapukad supid, galangal, sidrunhein ja määramatu hulk erinevaid kohalikke puuvilju. Aastatega on Tai kokakunst muutunud tervikuna üheks maailma olulisimaks gastronoomiaks, mille maitseid aetakse taga kogu maailmas. Tais endas on toimumas aga suured muutused, millest olulisim on jätkusuutlikkuse tutvustamine toidukultuurile: aina olulisemaks muutub mahepõllundus, kodulähedaste toorainete kasutamine ja kohalike kogukondade toetamine. Lisaks kehale saab kosutust ka hing, kui on teada, et toit, mida sööme, toob planeedile ja selle inimestele kasu.