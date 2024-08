KUULA | Kolme lapsega reisil. Pere ja Kodu peatoimetaja Elin Järvsaar: valime ebatraditsioonilisi sihtkohti

Elin kirjeldab, et valitud on perereiside mõistes ebatraditsioonilisi kohti. „Meie üks ägedamaid reise oli Vietnami ja Kambodžasse,“ näitlikustab ta. Mõni aasta tagasi jõuti otsaga ka Mauritiusele. Peagi aga on reisimenüüs Keenia.

Eesti kohta nendib ta, et siseturismiga tegeletakse harva. Kui, siis aeg-ajalt käiakse saartel. „Mul on kolm last. Ei mahu Eesti spaadesse ära, see on aus vastust,“ ütleb ta. Kolme lapse puhul pakutakse kahte tuba - kuidas sa hakkad peres lahterdama, kes kellega. Ja suur peretuba olla väga kallis. „Eesti on ilus, aga kahjuks nii, et hommikul lähen ja õhtul tulen. Ei suuda ööbimist ära maksta,“ tõdeb ta.