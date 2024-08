FOTOD | Kolm moetrendi, mida üle 40aastased prantslannad just praegusel hooajal kanda armastavad

1. Midagi valget

„Reegel“, et peale suve valget kanda ei tohiks, on juba mõnda aega iganenud. Siiski, on nõks, kuidas külmematel hooaegadel valge välja kanda ja prantslannad teavad seda juba ammu. Eelista lihtsalt valgeid värvitoone, millel on mõni teine nüanss sees, olgu selleks siis helehall või hoopis kreemjas beež. Need sobituvad säravvalgest oluliselt paremini teiste sügiseste värvitoonidega, nagu kaamlikarva pruun või burgundia punane. Kui soovid aga pealaest jalatallani valgesse riietuda, siis ära muretse, kui valgete rõivaste toonid on pisut erinevad. 48aastane näitlejatar Audrey Tautou tõestab, et sel pole mingit vahet ja näed igal juhul hea välja.