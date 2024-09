Septembris 71. sünnipäeva tähistav raadiolegend Kaja Kärner: iseendale truuks jääda – see on inimeseks olemise juures kõige põhilisem

Et side loodusega on hindamatu, hakkas Kaja aru saama pärast 50. eluaastat. „Lapsena olin palju maal: isapoolne vanaema elas rookatusega rehielamus Saaremaal ja suvised koolivaheajad veetsin emapoolse vanaema talus Virumaal Huljal. Vanaemal olid lehm ja lambad, nagu ikka toona taluelus. Ja need erilised hetked – näiteks kui lähed kevadel pärast kooli lõppu maale ja vanaemal on väikeses laastukorvis lambavilla sees vastkoorunud tibupojad ning ma saan neile hakitud keedumuna anda. Või õhtud, kui sai istuda lakaredeli viimase pulga peal ja vaadata kaugele üle õue, ühel pool põllud, teisel pool karjamaad, mille peale hakkas päikese loojudes tulema udu ja jahedus, siis laulis rukkirääk – need on mälestused, mis toidavad mind ka siis, kui ma olen olnud sunnitud elama keset linna ja kõndima kividel. Neid ei saa mitte keegi minult ära võtta, see on niisugune varandus, mis ei kao, ei kaota väärtust ja alati toetab,“ mõtiskleb ta sooja, sügava ja isikupärase häälega.

„Mõeldes mererannale, metsale, jõekäärule, on raba kõige müstilisem paik, eriti kui on öö ja päike hakkab tõusma,“ põhjendab Kaja, miks raba teda paelub. „Raba on mitmetähenduslik, ambivalentne, alati väga vaikne, üks väheseid kohti Eesti looduses, kus on säilinud looduse ürgsus ja on kõige vähem näha inimese mõju. Olgu ilm selge või udune – raba on alati natuke nagu ohtlik ja sa pead teadma, kuhu astud, et koibapidi sisse ei jää. Rabas on teatav oht ja teisest küljest pakub ta kaitset, läbi ajaloo on inimesed rabasaartele pakku läinud.“

„Ei saa ju ka mainimata jätta, et ajakirjandus on suur äri. Seal on võitjaid ja seal on ka kaotajaid. Nagu ka kultuuris,“ võrdleb ta. „See on ajastu märk. Võib-olla tulevad jälle paremad ajad, loota ju võib. Nagu Alliksaar ütles, et „ei ole paremaid, halvemaid aegu“, nii tulebki elada selles hetkes, mis on praegu. Ja loota, et kultuur saab ikka rohkem tähelepanu, kui ta praegu saab.“

„Midagi ei ole teha – me oleme ajastus, kus ajakirjandus võimendab konflikti ja polariseerumist. Näiteks poliitmaastikku vaadeldes tundub mulle, et üks erakond või poliitik defineerib ennast ikkagi selle põhjal, kuidas ta teisest poliitikust või erakonnast erineb. Vastandumine ja konflikt defineerib aega, kus me elame.“

Looduses hindab Kaja ühendavat jõudu. „See põlvkondadeülene mälestus, lakaredeli viimase pulga ja värskete heinte sees magamise kogemus ning hommikune ärkamine kuke kiremise, lehmade ammumise ja lammaste määgimise peale. Mulle tundub, et see on midagi, mis jääb sinna Tammsaare ja Vargamäe ees- ja tagapere aegadesse, see pilt jääb minevikku ega tule enam tagasi. Kui tahes suuri piimatalusid või karja- ja viljakasvatustalusid me ka ei tee, elu on teistmoodi, ka väärtused ja kombestik,“ mõistab Kaja seda, et maailm tuksub paratamatult pidevas ja aina kiirenevas muutuste rütmis.

Sõnavabadusest rääkides ütleb alati diplomaatiline, väljapeetud olekuga daam: „No mingi enesekontroll peaks inimesel, kes saadet juhib, ju ikkagi olema. Ja mulle tundub, et rahvusringhäälingus on see kõikidel olemas, ma julgen selle vastutuse oma kolleegide eest võtta. Aga president Kersti Kaljulaidi öeldud lause „Sõna on vaba“ muutus õige ruttu omaenese paroodiaks. Mina tunnen, et sõna on vaba – ma arvan, et on küll. Hukka mõistes ei pea ju ilmtingimata kasutama sõnu, mis eetrit ei kannata. Kõike on võimalik öelda, lihtsalt tuleb valida viis, kuidas öelda.

Kajale tundub, et sel teemal käib liikumine kahes vastandlikus suunas. Ühelt poolt karjutakse välja kõik, mis sülg suhu toob. Ja teisest küljest on hakatud oma sõnakasutust vägagi kontrollima, et sa ei ütleks midagi, mis võib kedagi solvata. „Ma ei tea, kas see on parim variant – kui inimene, grupp, ühiskond ennast üha rohkem tsenseerib, läheb pendel selle tagajärjel ühel hetkel teise seina. See ei ole jälle ideaalühiskond või see, mida me peaksime tahtma. Aga saame näha, kas on mingi kuldne kesktee selle vahel, et kas karjuda välja kõik, mis mõte sulle keelele toob, või siis öelda asjad välja nii, et sa ei lähe kellegi suhtes isiklikuks, aga jääd siiski oma põhimõtetele truuks. See on ju võimalik.“

Ta oletab, et inimeste sildistamise taga võib olla petlik lootus, et mida enam me oma ümbrust lahterdame, seda kergem on meil maailma mõista. Kuid nii muutub maailm üheülbalisemaks. Ikka tundub, et eredaid isiksusi oli vanasti rohkem.

Tänapäevasest infoühiskonnast, sotsiaalmeediast ja tähelepanumajandusest rääkides ütleb Kaja, et sealt tuleb arukalt valida ja võtta nii palju kui hädapärast vaja, aga mitte mingil juhul rohkem. Uudistesõltlane ta pole, vaid katsub uudiseid tarbida ainult nii palju, kui töö jaoks vaja on, et saada aru, mis ta ümber toimub, ning teiste inimestega mõtteid vahetada, aga sotsiaalmeedias ta ei mölla ega loe ka kommentaare.

Kultuurmaastikul