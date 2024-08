„Loodan, et sa lahutad sellest pekilõuast kiiresti ära!“ Kui lahinguväljal on vastaseks… ÄMM

Meie suhe Hendrikuga arenes kiiresti ja nägin ka tema perekonda rohkem. Troonil istus domineeriv matriarh, kellel oli alati kõige kohta oma arvamus ja kelle sõna oli Hendrik siiani kuulanud. Mulle rääkis Hendrik, et ta lapsepõlv oli keeruline, sest ta pidi alati täiuslik olema ja kui ei olnud, sai ema käest sõimata. Minu kõrval elas Hendrik rohkem oma elu – tema emale see ilmselgelt ei sobinud.

Kui ma pea seitse aastat tagasi tulevase abikaasa Hendrikuga tutvusin, sain tema jutust aru, et tema emaga pole alati kerge suhelda. Rõõmujoovastuses poeg soovis emale mind siiski kiiresti tutvustada, aga telefonis kostis vastuseks vaid: „Juba leidsid uue ja hullema, jah?“ Kuulsin seda pealt ja tundsin ängi. Meie esmakohtumine ei olnud südamlik, aga siis suutis ämm veel varjata, et tal minu vastu midagi on. Ta ei teadnud minust mitte midagi, ometi ma ei meeldinud talle.

Lubasin lapsena endale, et ei taha enam kunagi sellises olukorras olla. Nüüd on mu vanaema ja ema mõlemad pilvepiiril, aga kui esimesele mõeldes tunnen üksnes viha, siis empsi igatsen iga päev. Minu ema oli parim inimene maailmas, ta polnud sellist kohtlemist ära teeninud. Isale olen andeks andnud, sest ju ta ei osanud teistmoodi käituda, oli ta ju siiski kahe tule vahel. Kuid ma pole unustanud.

Kõige kurvem on see, et olen seda kõike juba kord pealt näinud. Ma kasvasin üles perekonnas, kus vanaema vihkas mu ema. Iga kord, kui vanaema juurde läksin ja ema kaasas ei olnud, kurtis vanaema pojale ehk minu isale, mida kõike minia valesti teeb. Küll ei sobinud korterisse valitud mööbel ega kardinad; see, kuidas rahaga peres hakkama saadi või millist elu me elasime. Minu isa ei kaitsnud kordagi ema ja see jättis mu hinge haava, sest tegelikult tegi isa palju vigu, mida vanaema ei näinud. Veri on ju paksem kui vesi. Kui mu vanaema ja ema kohtusid, tegid nad halva mängu juures head nägu. Aga niipea kui ema toas polnud, hakkas jälle mustamine pihta. Nii oli see alati.

Abielu esimestel aastatel suutsime ämmaga teineteist nähes viisakaks jääda, ehkki teadsime mõlemad, mida me üksteisest tegelikult arvame. Ajapikku läksid asjad hullemaks.

2021. aastal oli meie abielus suur kriis. Olime mõlemad väsinud ja tol ajal üle aastase lapse vanemad. Mu abikaasa oli võidelnud juba üle kümne aasta depressiooniga, mis andis nüüd eriti tunda. Ämm sisendas Hendrikule kogu aeg, et ta võiks ära lahutada, sest ma ei olevat hea abikaasa. Korter on meil tema arvates kogu aeg sassis ja süüa ma ka ei tee – mis naine ma üldse olen? Meile mõjus see raskelt, aga õnneks tulime sellest koos välja. Ilma lahutamata. Ma kirjutasin lausa oma äiale, et ehk ta võiks oma naisel paluda mitte meie abiellu sekkuda, sest me ei jaksa enam. Äi tegigi seda ja see aitas.

Mõneks ajaks oli rahu majas. Kuigi ämm mind ei sallinud, siis minu juuresolekul ta seda välja ei näidanud. Pojale avaldas ta aga alati arvamust, et ma pole õige naine. Et Hendrik on tundlikum kui mina, mõjus see talle raskemalt. Ma ei eitagi, et mu ämm on meie nelja-aastast last hoidnud ja meile abiks olnud, aga tema viha minu vastu ei lahtunud.

Õnneks on mu abikaasa alati mind toetanud, erinevalt minu isast, kes ei suutnud mu ema eest seista.

Asi väljus kontrolli alt

Oleksime ilmselt lõpmatuseni teeselnud ja teineteise ees head nägu teinud, kui mu ämm poleks mulle selle aasta mais Facebooki kirjutanud, et ma olen muidusööja, kellele meeldib ainult pikutada. Tema sõnade järgi on meie kodu sassis, ma olen halb ema, kes süüa ei tee. Lapselaps on tänamatu jõnglane, kes talle kaarte ei meisterda.

Jah, meil teeb kodus tõesti süüa Hendrik ja me ei vehi lapiga sama tihti ringi kui tema, aga mis see tema asi on? Olin sel hetkel töötu ja niigi augus omadega. Ma ei hakanud talle seletama, kuidas ma end tunnen – ta nagunii ei mõistaks.