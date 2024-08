Olga Temnikova: kaasaegne kunst Venemaal on lõppenud

„Minu poeg on poolenisti venelane ja poolenisti eestlane. Ta oli viiekuune kui Ukraina sõda algas, ma imetasin teda ja nutsin, jäin isegi haigeks, andsin talle rinda ja mõtlesin, et mida see tähendab – toita rinnaga poega olukorras, kus vennasrahvad tapavad teineteist. Ma olen nii palju nutnud, sest ma ei saa lihtsalt mitte midagi teha,“ kirjeldab Olga neid tundeid, mis teda valdavad seda olukorda vaadeldes.

„Ma olen vastu võtnud ja aidanud mitmeid oma sõpru, kes on Venemaalt põgenenud. Sealses kultuurivaldkonnas said väga paljud kohe aru, et nad peavad minema minema. See oli väga suur stress, sest üle piiri tulid inimesed oma noorte poegadega, et neid sõtta ei aetaks. Lähevad mittekuhugi, ilma milletagi. Ma jälgin nende saatusi ja see on õudne! Sest inimesed pidid jätma oma kodud ja lihtsalt nagu potililled hüppama oma potist välja, nagu Olga Chernysheva on oma viimase näituse töödel maalinud.

Ja ma tunnen nendele inimestele kaasa, aga avalikult ma ei saa neile kaasa tunda, sest see, mis toimub Ukrainas, on oluliselt jubedam. Täna on jube öelda, et ma olen sünnist saadik sada protsenti venelane. Ma olen väga palju nutnud oma sõpradega telefoni teel rääkides ja mul on hea meel, et me oleme selle üle elanud, aga samas see tuleb uute lainetena tagasi. See on leinamine – sest seda, mis oli, seda enam ei ole. Mitte et kunstnike varasem olukord Venemaal oleks olnud kaunis, sest Putin võimul olnud ju juba kakskümmend aastat, aga praegu on palju hullem. Mul ei ole Venemaale enam praktiliselt sõpru jäänud, kõik on läinud ja nende elu on väga raske, sest keegi neid ei taha ka – sa võid Ukraina kunstnike töid eksponeerida, aga kui ma paneks praegu galeriisse üles mõne vene kunstniku näituse, siis ma arvan, et kindlasti üks telliskivi lendaks aknasse, sest mitte keegi ei hakka süvenema. Ja ma saan ka aru, sest see ongi väga pingeline teema,“ kirjeldab Olga olukorda, mis on tabanud Venemaa moodsa kunsti valdkonda.