Julgust elus osaleda!

„Ma ei tea mitte kedagi, kellel elu ei elaks seljas. Kui vahel ongi tundunud, et näe, temal on kõik hästi, siis järgmisel hetkel võtab see inimene tervislikel põhjustel puhkuse, et vajuda mitmeks nädalaks voodisse,“ mõtiskleb armastatud saatejuht Grete Lõbu. Kõigil on keerulisi aegu ja elu ongi õppimiseks. Seda enam peaksime püüdma olla kaasteeliste jaoks raskel ajal olemas. Alati ei kuku välja, eriti siis, kui oled ka ise pihta saanud.