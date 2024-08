Katrin Pärna artiklit lugedes suutsin nii mõneski teemas samastuda. Esiteks see, et inimene võib olla ekstravert, kellele meeldib olla seltskonnas, kuid samal ajal ka väga nautida üksinda olemist. Teiseks see, et on oluline ennast hoida, sest sina ise oled number üks ja siis tuleb kõik muu. Kui enda tass on tühi, ei ole ka teistele võimalik endast midagi anda. Veel on oluline õppida lahti laskma, eriti inimsuhete puhul.

Olulised teemad

Seekord pani mind kõige rohkem mõtlema see, kuidas muuta kodu oma kindluseks. Igal eluetapil on meil oma vajadused ja nõudmised. Kui lapsed on väikesed, siis soovime, et kõigil oleks ruumi ja mõnus aed, kus toimetada. Kui jõuame järgmisesse eluetappi, siis tuleks vajadused ümber hinnata, et kas nii palju ruumi ja asju on vaja, ning pigem suunata energia ja ressursid mälestuste kogumisele. Enam ei ole see aeg, kus talu pärandati põlvest põlve edasi. Vanemaks saades ei ole ka jõudu ja tahtmist kõike korras hoida ja kogu aeg toimetada ning kas see ongi eesmärk, kuidas oma päevi sisustada. Seega tegelikult võiks siin tekkida mõttemaailma muutus, kas kõike elu jooksul kogutut on vaja ning kas elamispind peab olema nii suur. See muutus on tõenäoliselt raske tulema, kuid arvan, et elus oleks rohkem rõõmu, kui olmelisi kohustusi oleks vähem. Heili