RETSEPT | Lia Virkuse mõnusalt õhuline ja mahlane suvikõrvitsa-šokolaaditort, kus kihtide vahel hapukas vaarikatoormoos

Handgurmee põnevad maitseainesegud sobivad lihadele kuivalt peale hõõrumiseks. Piisab vaid tunnikesest maitsestumisest, nii et passivad ka kiireks kodugurmeeks. Valikus on näiteks veiselihale sobiv suitsutatud grillmaitseainesegu Spicy Dust BBQ Rub, eksootiline Vietnami grillmaitseainesegu sidrunheinaga ja kanalihaga klappiv Chicken Sunset Rub. Uuteks maitseelamusteks ja katsetusteks veel 3: Tansaania, Lõuna-Korea ja Lõuna-Aafrika Grillmaitseainesegu. Maitseained on müügil Stockmannis ja Handgurmee e-poes.