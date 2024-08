Mu elu on üks lõputu lühisuhete jada. Mul ei ole keeruline uusi tutvusi ja suhteid leida, olen jutukas ja meelsasti suhtlev, aga suhted ei jää püsima. Nüüd saan aru, et põhjuseks on ATH, ja näen, miks olen käitunud, nagu olen.