10 iluküsimust

Hommikuti mul tavaliselt väga palju aega pole. Pesen näo veega, panen peale Santeverde näokreemi Aloe Vera Cream Rich. Mul on hästi kuiv nahk ja olen juba pikalt otsinud kreemi, mis tõesti naha päev läbi pehme ja mõnusa hoiaks – õde soovitas paar kuud tagasi seda proovida ja nüüd enam ilma ei kujutakski ette. Siis tuleb Beauty Of Joseoni päikesekaitsekreem ja huultele Laneige Lip Sleeping Mask. Seejärel juba meigitooted.

Õhtuti pesen meigi ja linnatolmu maha Santaverde emulsiooniga Aloe Vera Cleansing – sel on mõnus lõhn ja toode ei kuivata nahka. Tavaliselt kasutan mõnda toitvat maski, lemmikud on Aronyx Hyaluronic Acid Aqua Sleeping Pack või Kiehl’s Overnight Rehydrating Mask. Silmaümbrust kreemitan – kui on käepärast – Santaverde silmakreemiga, aga kui see on otsas või maha ununenud, siis panen lihtsalt kergelt oma näokreemi.

2. Kas sul on välja kujunenud oma lemmikhooldustooted?

Kasutan pikalt samu tooteid, sest ma ei viitsi uusi uurida-proovida. Õnneks on mul aga õde Laura, kes on alati kursis kõige uuemate ja paremate näohooldustoodetega, ja kui mul midagi otsa saab, siis küsin temalt. Uus lemmik on Santaverde ning juba vanad lemmikud Kiehl’s ja Repêchage. Lisaks on mul imeline sõbranna, kes on mulle kinkinud isetehtud looduslikke kreeme ja seerumeid – Siiri Salvikoda ja Nõiduslik iluseerum on juba aastaid olnud mu lemmikud ja kasutan kõik potsikud tilgatumaks.

3. Millise eksklusiivse ilurituaaliga end aeg-ajalt hellitad?

Minu absoluutne lemmikkoht ilurituaalideks on Repêchage Ilubuduaar Kadriorus. Anu Transtoki imeliste käte all läheb isegi minu kuiv näonahk särama. Proovin sinna jõuda vähemalt kord kuus.

4. Kui saaksid valida üksikule saarele kaasavõtmiseks vaid ühe hooldusvahendi, siis mis see oleks?

Beauty Of Joseoni päikesekaitsekreem, sest see on nahal nii mõnus!

5. Missugused on sinu meikimispõhimõtted? Mis peab kindlasti olema?