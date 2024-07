KUULA | Liisa Vurma: vanematena me kõik rikume oma lapsed mingil määral ära

„Kui ma Emili isast lahku läksin, siis mõtlesin eriti palju selle peale, et kuidas kasvatada last ka läbi lahkumineku nii, et teda justkui ära ei rikuks. Ja ma jõudsin selleni, et me kõik vanematena mingil määral rikume oma lapsed ära, ühte või teist viisi. Me tegelikult ju ei tea, mismoodi meiepoolne vanemaks olemine on lapsele parasjagu kõige parem,“ arutleb Liisa, kes emana püüab – nagu enamus emasid – oma lastele parimat pakkuda.

„Kui ma olin sellega leppinud, et ma ei saa olla ideaalne lapsevanem ja ilmselt ma ei saa teda vaimselt täiesti terveks inimeseks kasvatada, siis ma sain aru, et kõige olulisem on see eneseteadvus ehk enesest ja oma sisemaailmast teadlik olek – et aru saada, mis sinu sees toimub kui mingid emotsioonid üles tulevad, et sa ei suru neid alla ja aktsepteerid kõike, mida sa tunned.

Ma arvan, et see on üks olulisemaid asju, mida ma pidevalt meeles pean ja mille peale mõtlen – olla endaga kontaktis võimalikult ehedalt ja aru saada, mis minu endaga toimub. Kui laps on vanematelt kaasa saanud mingid traumad ja hingehaavad, mida me kõik paratamatult saame, siis nendega peab ta tulevikus ise tegelema. Nagu meiegi seda teeme. Oluline on aga et see aluspõhi ehk enesest teadlik olek oleks lapsel olemas,“ tõdeb Liisa Vurma, kes on praegu süvenenud psühhoteraapia õpingutesse, sest teda innustab soov inimestest arusaamises meisterlikkuseni jõuda.

Ajakirja Eesti Naine podcastis „Iga naine on lugu“ räägib Liisa Vurma lisaks emadusele ja kärgperendusele ka teenusedisainist ja disainmõtlemisest, psühholoogiaõpingutest ja inimloomuse olemuse uurimisest, elust Austraalias ja austraallaste mõttemaailmast ja suhtlemisviisist ning muust huvitavast.

*

Liisa Vurma on disainistrateeg ja arengunõustaja, kes on viimased 17 aastat elanud Austraalias. Ta õppis Eesti Kunstiakadeemias sisearhitektuuri, aga asus seejärel tööle disainerina ja töötas agentuurides Kolm Karu, Royal Service, Identity.