6 fakti küberiivelduse kohta

Julgen peeglisse vaadata, et minuga on nii juhtunud mitu korda. See on meeles just iiveldustunde tõttu, mis sundis korraks pikaligi heitma ja silmi sulgema. Loogiliselt võttes sain aru, et olen ekraaniga liialdanud, kuid pikemalt sellele ei mõelnud. Püüdsin pigem enesetunnet klaariks saada, et toimetustega jätkata.