KUULA | Maarja Merivoo-Parro: noored elavad hübriidruumis ja mina olen seal korraks analoogkülaline

Aga kuidas selle sotsiaalmeediatarbimisega siis ikkagi õigupoolest on? Juba täna on paljudes portaalides lugudel vastav märge juures, et osa sisust loovad robotid ja tehisaru. Ja samal ajal me teame, et on olemas ka robotid, keda saab palgata, kes käivad ja klikivad seda sisu, kuulavad sinu laule Spotifys või panevad sulle Youtube’is laike või tekitavad mingeid kommentaare, sest kogu see sotsiaalmeedia raharatas keerleb justnimelt selle engagement’i ehk selle angažeerituse ehk kaasatuse baasil.

Suur küsimus, mis mul tekib, ongi see, et kas meil ehk juba on aeg-ajalt olukord, kus tehisaru toodab sisu ja tehisaru tarbib seda sisu, klikib ja laigib, see on inimeste tähelepanuväljast väljaspool – see on nagu mingi omamoodi kratt, kes tekitab nõudlust ja pakkumist ning mingisugused rahaühikud muudkui liiguvad,“ mõtiskleb Maarja tänapäeva inforuumist ja meediatarbimisest.

Küsimusele, et mida see kõik meie ühiskonnaga teeb ja kuidas see meile mõjub, vastab Maarja: „Ma ise alateadlikult püüan vältida telefoni kasutamist kui ma olen inimesega koos. Ma olen veel sellest põlvkonnast, et kui ma kellegagi räägin ja ta samal ajal nutitelefonis toimetab, isegi kui see on vajalik, siis see tekitab mul väikest kurbust südames, et me ei ole selles hetkes koos.

Eriti märkan seda noortega: neil on kogu aeg üks käsi ja üks silm telefonis ja nende vastused tulevad sellise väikse viivitusega. See on selline üks hübriidruum, kus nemad elavad, ja mina olen siis nagu analoog-külaline korraks seal sees – üks ja null signaal on sees, siis sa jälle lahkud ning ta saab siis seal jätkata. Ma olen veel sellest põlvkonnast, et sellised hübriidsituatsioonid teevad natukene kurvaks. Aga ma arvan, et pealetulevat põlvkonda see ei tee kurvaks, see on minu emotsionaalne probleem, olles pärit sellest hallist ajast kui me kirjutasime pastakaga paberile. Meil on mingid ootused sotsiaalsusele, mida nendel ei ole.“