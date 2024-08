Mitu sõrmust on liiga palju?

Etiketti sõrmuste kandmise kohta ei ole. Ka see, et kihlasõrmust kantakse vasaku käe sõrmusesõrmes, on pigem kokkulepe, mitte käsk. Vanad roomlased ristisid sõrmed jumalate nimedega ja nad uskusid, et sõrmusesõrm Apollo sisaldab armastuse veeni – vena amoris –, mis kulgeb neljandast sõrmest otse südamesse. Ehkki teadlased ei ole armastuse veeni inimkehas leidnud, on see ilus mõte ja kestab lääne kultuuris edasi. Roomlased uskusid, et nimeta sõrm toob inimeses välja positiivsed omadused. Vanad roomlased seostasid ka sõrmuse ringikuju romantiliselt lõpmatusega – igavese ja surematu armastusega.