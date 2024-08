Monica Bellucci – küps, aga vastupandamatu

Kindel on see, et Bellucci järgnev avaldus meeldib miljonitele läänemaailma naistele. „Ma ei ole inimene, kes ärkab kell 6 üles, et jõusaali minna. Ma lihtsalt ei söö paar päeva pastat enne filmimist ja ongi kõik. Tõde on, et ma armastan pastat ja kooki, vahepeal veini juua ja vahepeal sigarette suitsetada. Minu moto on: söö hästi, joo hästi, seksi hästi ja naera palju. Ülejäänu tuleb ise.“ Et mõnel rumalal ja paksul naisel see nii hästi kui Monical välja ei tule, see on ju loomulik. Inimesed, hoolimata soost, on erinevad.