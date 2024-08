Kõrge hüppega laval ja elus

Raadiosaates „Kirjutamata memuaare“ tunnistas 75aastane tantsukorüfee, et tema suurimaks kireks on alati olnud teadmised: „Niipalju kui ma mäletan, ma lugesin kirglikult juba väga ammu.“ Teisal pihib Anna Ekston, et kui ta vaid oleks sündinud mehena, oleks temast saanud meremees – sedavõrd armastas ta reisida. Rohkem veel kui tantsida. Kuigi jah, just tänu tantsule sai ta ka üsna palju maailma näha.