Eva Palm: kõik lapsed, kes vajavad, väärivad ja peavad saama ravi

„Me tegime selle ravi läbi, arstid olid väga tublid ja toetavad. Ja ma ei lasknud endale mitte mingit muud mõtet pähe kui et me tuleme sellest läbi. Ehkki oli väga raskeid hetki, siis mu sees oli veendumus, et me võitleme, ma olen toeks, kõik saab korda. Ja samal ajal katsusin hoida ennast funktsioneerimas: kui laps magas, siis tegin haiglas ka tööasju, see aitas mõtteid mujal ja end ree peal hoida; käisin mulle sobivates holistilistes teraapiates, koputamas ja hingamas, mis mind väga palju aitasid; niipalju kui sain käisin ka pilateses,“ kirjeldab ta viisi, kuidas ta rasketele katsumustele vastu pidas ning lisab: „Kui lapse ravi läbi sai, siis ma langesin küll täiesti auku ... Pingelangus oli nii suur, et mul tulid kõik asjad, mis vähegi tulla said: paanikahood, unehäired, keha valutas igalt poolt aga arstid mingit põhjust sellele ei leidnud, olin omadega täiesti läbi. Siis käisin üksi Mehhikos reisimas, šamaanide ja terapeutide juures hingamas ja iga päev joogas, tegin läbi mitu seanssi temazcal rituaali , see oli maru tore reis ja sain jälle ennast korda ja liikvele „

Peale seda läbielamist on laste tervisega seonduv Evale südameasjaks ja ka heategevusmissiooniks: „Kui ma vähegi saan, püüan vähihaigeid lapsi ja üldse lapsi aidata. Näiteks Metallical on selline tava, et iga pileti müügist läheb teatud osa heategevusele, millest pool läheb nende endi valitud heategevusorganisatsioonidele ja teise poole valib kohalik promootor. Mina valisingi endale südamelähedase heategevuse – toetus läks Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. Ma olen veendunud selles, et kõik lapsed, kes on haiged, väärivad ravi ja kõikidel lastel peab olema võimalus ravile. Ma olen alati valmis kõiki samalaadse kogemusega inimesi nõu ja jõuga aitama, kasvõi oma kogemuse jagamisega.“