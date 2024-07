KUULA | Kohver pakitud ja Gröönimaale. Kahe kogemuse näitel: kui käegakatsutav säärane seiklus on

Liis kiidab Ilulissati linna ja selle ümbrust. Suurim vaatamisväärsus on seal jääfjord, mis kuulub ka UNESCO maailmapärandi nimistusse. „Ilulissat ise on pisike nukulinn. Võiks täiesti ette kujutada, et seal filmitaks lastefilmi. Miks mitte Tjorveni seiklused mitte Rootsis, vaid hoopis Gröönimaal.“

Kui pea 5000 elanikuga Ilulissat on Gröönimaa suuruselt kolmas linn, siis esikoht kuulub Nuukile. Elanikke on seal praeguseks juba ligi 20 000 ja see arv kasvab jõudsalt. Tööstus toob leiva lauale. Ent elu pole seal sugugi lust ja lillepidu, muljetab Karoliina. Näiteks koroonakriisi ajal matsid paljud inimesed oma mured pudelisse.

Mis aga puutub vestlustesse kohalikega, siis kuuleb nendelt ka äratundmisrõõmu. „Tallinn? Ikka käidud,“ rõõmustatakse ja kiidetakse meie kaunist vanalinna.

Saates on juttu sellestki, kuidas üldse reisi Gröönimaale planeerida, millega peab arvestama. Ja muidugi hinnad. Karoliina nendib, et lennuvõimaluste kohta infot otsima hakates kartis ta hullemat, kui see pilt, mis tegelikult vastu vaatas.

Vestlusele lisaks galerii Gröönimaa eri tahkudest.