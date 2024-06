KUULA | Eva Palm: minu jaoks on Eestis ainus suur staar Anne Veski

„Ma ei ole eriline eesti muusika fänn. Võibolla ma olen liiga ära hellitatud ja liiga palju näinud. Kuna käin palju kontsertidel ja festivalidel välismaal , kuulan , jälgin artiste , loen ja uurin , on mul tekkinud tunne, et me seisame siin Eestis paigal. Need meie edulood on toredad, aga need on väikesed kohalikud edulood ja pole meid väga kuhugi viinud. Võibolla on meie geneetiline soodumus selline, võibolla on meie muusikamaitse ja see, kuidas me muusikat kirjutame ja toodame natuke mahajäänud – aga ma leian, et seal ei ole seda kirge ja emotsiooni ning sellist püüdlust kõrgemale. Jäädakse rahule sellega, mis on. Eestis on ju kõik suured staarid ja siin ongi nii lihtne staar olla,“ mõtiskleb Eva Palm, kelle igapäevatööks on kodupublikule peamiselt välismaiste suurartistide kontsertide korraldamine.