Karin Madisson: peame oma mõtteid avaldama ja esitama väljakutseid kõikidele süsteemidele

„Ja kui me vaatame suurt poliitikat, siis seal on see täpselt samamoodi. Nii et kui see oleks minu teha, siis ma teeks valimissüsteemi täiesti teistsuguseks. Meil on tänapäeval ju kõik elektroonilised võimalused olemas ja teeks nii, et näiteks aastas korra saaks ma oma antud häält muuta. Arusaadav, et me ei saa teha nii, et kõik kogu aeg totaalselt muutub, aga kui on võimalik näidata, et endine poolehoid on ära kadunud, siis mingi osa kohti võidaks ümber muuta. Siis see tekitaks võimulolijates vastutustunnet, et sa pead ikkagi oma valijatest hoolima.

Ja teiseks ma teeks nii, et ka vastuhääli saaks anda, mitte ainult poolthääli. Meil käib ikkagi vähe inimesi hääletamas, aga võibolla kui oleks võimalus anda ka vastuhääl, siis inimesed läheksid ka rohkem valima. Ja vastuhääled mõjutaks tulemust: kümme poolthäält ja kümme vastuhäält teeks valitava tulemuseks tegelikkuses nulli,“ arutleb ta valimissüsteemi parendamise võimaluste üle.

„Ma mõtleks ka maksusüsteemi ümber, sest täna me maksustame ju töötamist. Samas aitavad masinad, tehisintellekt, automatiseerimine lisaväärtust luua, aga me endiselt maksustame inimest ja tema füüsilist töötamist. Ma teeks selle ümber ja maksustaks muid instrumente, olgu see siis kasumimaks või varamaks või midagi muud sellist. Ja ma kehtestaks mahetoiduainetele soodsama käibemaksu, et õpetada ja suunata rahvast teistmoodi tarbima ja käituma.