Mõnus linnapuhkus Vilniuses | Naudi väga põnevat Balti riikide ühisnäitust MO Museumis, einesta Michelini restoranis ja avasta linna peidetud pärle

3. Užupis. Tuntud ka kui isehakanud vabariik, on Užupis omamoodi riigike keset linna. Sel on oma valitsus, hümn, traditsioonid ja isegi põhiseadus. Užupise individuaalset vabadust, avatust ja tolerantsi ülistavas konstitutsioonis on 41 teesi. Muuhulgas tuuakse välja, et igaühel on õigus olla õnnelik ja igal koeral on õigus olla koer. Need punktid illustreerivad hästi piirkonna vabameelset õhkkonda. Užupis on täis veidrat tänavakunsti, skulptuure ja pop-up installatsioone ning selle boheemlaslik õhkkond ilmutab end igal nurgal.