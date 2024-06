„Üllatused mulle meeldivad – aga ainult siis, kui ma neid kaks nädalat ette tean.“ Andrus Vaariku elu õppetunnid

Teine oluline asi – pole mõtet otsida mingit elu mõtet! Nii paljud on selle tagaajamisega oma elu ära rikkunud. Mida hakkan mina, väike prussakas, uurima, mis on elu mõte! Ole tänulik ja ela! Mis mõtet sa siin otsid! Elu on liiga lühike ja imeline, et seda mingi tähenduse ja kontseptsiooniga risustama hakata.

Seda ma õppisin Andrus Kivirähki käest. Kolasime Orava ja Meriga mööda Eesti Maju, Austraalias ja Ameerikas. Ja Kivirähk tuletas pidevalt meelde, eriti New Yorgis: ärge unustage, me oleme tulnud siia läbi lööma! Kivirähk ise on ju kõike muud kui tahtlik edasitrügija, moodsa aja enesekehtestaja.

Eevaga ma siin koroona ajal vedelesin, sõin saia ja vaatasin Netflixi. Pärnu teatris oli mul samal ajal üks töö pooleli – külalisena. Ja kui Ingomar Vihmar ütles, et tulegi Pärnu teatrisse, hakkasin mõtlema, et tõesti! See oleks õige!

Ma peaks olema arenemise lõpetanud inimene, nagu ütles Porfiri Petrovitš „Kuritöös ja karistuses“, aga tunnen, et saan veel targemaks. Ma ikka õpin midagi. Head akadeemilist haridust mul ei ole, sest lavakunstikateeder oli rohkem kutseõppeasutus, aga elukool on mul olnud hea.

Laseb endale pahinal sääsemürki kraesse, võtab kohvikruusi (masinakohv) ja me suundume terrassile 42 meetrit pika Pivarootsi kõrtsimaja ees.Vaarik klõpsib välgumihklit, musträstas vilistab ja Eeva vaatab küsivalt peremehele otsa, et kas läheme mere äärde.

Mati Unt oli ju selline, et tema ei tahtnud mingit loogikat. Kui näitleja hakkas kobisema, et inimene nii ei käitu, vaatas Mati talle otsa ja ütles mokaotsast: inimesel ei ole karakterit! Inimene võib iseennastki ootamatult üllatada. Võib juhtuda, et me ei tunne ennast ära mingis olukorras.

Mati Undi ja Ingomar Vihmari hea õpilasena olen ma näitlejatele öelnud, et ärge lootkegi panna kokku loogilist tervikut ühest inimesest. Seda ei ole ja see teebki asja elusaks.

Linnateatris mängiti seda 11 aastat (310 etendust) ja Vaariku jaoks oli see nagu doktoritöö. Oli võimalus ennast kokku võtta, katsetada ja harjutada ja saada aimu, mis võimalused on näitlejatöös veel peale selle, mida õpetas lavakunstikateeder. Nüüd lavastab ta seda ise.

Ja minusugusele Mowglile, kel ei olnud kodus ühtegi raamatut, oli see üle mõistuse. M i n a olen teie hulgas siin! Isegi minusugune poolloom saab aru, et kultuur võib olla lahe!

Jah. Mul on vedanud. Et Mati Unt arvas, et see võiks olla väga pentsik, kui minusugune mees mängib Strindbergi ja Ibsenit ja Mrožekit ja Shakespeare’i. No mis Richard III ma olen! Aga Matile sellised ambivalentsed tüübid meeldisid.

Jaa. Ma olen alati kadestanud inimesi, kes on õppinud Oxfordis või Cambridge’is või kasvõi Tartu ülikoolis. See on selline ila tilkuma panev võlumaailm, et saada endale haridus universitas’es, sest lavakunstikateeder oli minu ajal ikka rohkem tubli kutsekool.

Vaarik käib vahepeal ringi ja toob sigarette juurde ja kolksutab kempsuust.

Tuleb tagasi, vaatab Eevale nõudlikult otsa ja see kobib ta tooli pealt minema.

Üks vanaduse võludest on see, et üha vähemaks jääb inimesi, kelle arvamus sulle korda läheb. Ma olen neid arvajaid paika pannud ja teinud seda rafineeritud moel. Kui keegi tuleb midagi seletama ja lisab juurde „ega sa ei solvu“, siis rahustan ma teda ja ütlen: kullake, ära üldse muretse, sa pole inimene, kes mind solvata saaks!

Tegelikult ka. Ei saa kuulata kõikide arvamust nagu teismeline. Mu puberteediiga on niigi kestnud üleloomulikult kaua.

Puhub suitsu pahinal välja.

Ja kiitjatega on samamoodi. Vähe on neid, kelle arvamus läheb korda.

Inimesi tuleb tänada.

Tunnustusvajadus on üks põhilisi vajadusi, mis inimesel on.

Ma olen küll kasvatanud ennast hästi ütlema ja mul on siinkohal üleskutse: palun ärge kasutage väljendit ükski heategu ei jää karistamata.

Rookige välja see väljend! Selle on mõelnud välja kurjad inimesed, et õigustada seda, miks nad kordagi head pole teinud.

Iga heategu saab tasutud. Valetada ei tohi. Aga kui on põhjust, siis tuleb kiita, see ei maksa ju midagi. Mina küll kiidan. Mõni arvab, et ta uus soeng on katastroof, kui ma möödun ja midagi ei ütle.

Noort Hendrik Toomperet kiitsin ma lavastuse eest „Väljaheitmine“ nii, et see mõjus vist juba erootiliselt! Tanel Toomi (filmi „Tõde ja õigus“ režissööri – M. J. ) patsutasin ja kallistasin samamoodi.

Hetk enne rääkisin Linnateatri fuajees president Kersti Kaljulaidiga, kes oli just Moskvast tulnud. Küsisin, kas Putin ei jätnud talle autisti muljet. Kaljulaid rääkis, et Putin jättis pigem üksildase inimese mulje. Ja siis nägin äkki Tanel Toomi ja lükkasin Kersti eemale – ime, et turvamees mind maha ei lasknud! –, tormasin Taneli juurde ja teatasin, et ta on teinud eestlaste ühendamiseks rohkem kui erakonnad kolmekümne aasta jooksul kokku!

Jaa. Kui mulle midagi meeldib, ma võin imelikuks muutuda!