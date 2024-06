Kerstin Kessu Raidma: tänapäeva rahvamees ongi suunamudija

Jüri Ratas vahetas erakonda ja see on poliitiku jaoks murranguline koht ning väga riskantne samm kui lähed tipppoliitikuna ühest parteist, mille esinägu oled olnud, teise parteisse. Ma arvan, et see on tema ja ta nõuandjate poolt teadlik otsus, kuidas ta end sotsiaalmeedias eksponeerib. Ja see on ka julgus, selles mõttes, et meil on riigis rahutud ja väga keerulised ajad, riik vajab stabiilsust ja kaitset, tõsiseid inimesi, kes seisavad tõsiste ja väga keeruliste otsuste eest – kas Jüri Ratas on üks neist oma sotsiaalmeedia tegevusega? Kas Jüri Ratas on meie kuvandis kuskil väga tõsiseid sõjalisi otsuseid tegemas, see muutub tema sotsiaalmeedia taustal veidi kahtlaseks. Aga samas inimesed vajavadki mitut tüüpi poliitikuid, ka pehmema käekirjaga, kes justkui lohutavad neid või neil kätt hoiavad, sest ka valijaid on väga erinevaid ja igaüks peab leidma oma poliitiku. Ja sellist nö rahvamehe-võtet on kasutanud maailmas teisedki tipppoliitikud, näiteks et Obama mängib põrandal lastega või keegi käärib käised üles ja minnakse midagi tegema – see pole midagi uudset, nad teavad, mida nad teevad,“ analüüsib Kerstin Kessu Raidma suunamudijate ja persoonibrändide teemat endise peaministri sotsiaalmeedia tegevuse näitel.