„Parim jaanipäev on selline, kus ei pea nägema ühtegi tuttavat inimest.“ Kuidas veeta pühad pohmellita?

Ju ma siis pole nii kangest puust, sest, ütlen ausalt, reede pärastlõunaks olen täitsa väsinud. Mida aeg edasi, seda raskem on mul helistada inimestele pärast kella viit, sest kehv on tülitada kedagi, kes on oma peas paika pannud, et tal saab tööpäev punktipealt läbi. Kui on ilmtingimata vaja see kõne teha, siis palun ette ja taha vabandust. Kuigi võiks ju võtta külma kõhuga – mulle on tööasjus helistatud ka kella 23 ajal ja muidugi võtsin vastu! Ja no nädalavahetustel ka ju, kohusetunne on eestlastel geenides!