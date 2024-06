Birk Rohelend: juhtides elu, tuleb lõpetada iga lause, mis algab sõnadega „miks minul ei ole“, võimalusega, kuidas soovitu endale luua

Aga küsimus on märksa laiem. Ükskõik kust me ei tuleks, mingid eelhoiakud on meile sisse kodeeritud. Mina, kasvades üles väikelinna plikana, tundsin alati survet, et naine peab meestele meeldima. Meeldimisel olid kindlad kriteeriumid: riietus, kaal, näolapp. Tundsin pidevat ebaõigluse tunnet, et kõigis kolmes kategoorias polnud mulle tugevusi antud ning olin võimalustest ilma. Nägin vaimusilmas kasse ja kudumisõhtuid, üksildast „miks mina kõigest ilma jäin“ elu ja nutsin tuleviku pärast, mis tegelikult kujunes hoopis teiseks.