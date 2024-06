KUULA | Reklaamiguru Kerstin Kessu Raidma: brändid võtavad üha enam lisaks äritegemisele ka sotsiaalselt vastutustundliku positsiooni

Sotsiaalne vastutus on oluline ka reklaami tegijatele: „See teema tundlikkuse radar peab töös olema ja ma usun, et meil Tabascos on see tugev. Ma julgen küll öelda, et näiteks Pakendikeskuse reklaamidega me ei ole üle piiri läinud. Me oleme küll skandaalsed ja kohe olemas, aga tegelikult me vaatame ja mõtleme väga tähelepanelikult, et millisest ühiskonnaelu juhtumist reklaami teha. Me olemegi teinud piiripealsetel teemadel, näiteks Jan Uuspõld siin vahepeal tembutas, aga me kompame ka seda, kuidas kõnealune tuntud inimene ise sellesse juhtumisse suhtub – kas ta ise pöörab selle naljaks ja eksponeerib seda huumorina või tema jaoks ei ole seal seda traagikat, siis see sobib. Aga kui kellelgi on näiteks traagiline lahkuminek, siis mida sa pilkad, see on ikkagi väga tundlik teema. Meil on ses osas väga hea sensor ja kõik asjad, mida teeme, on põhjalikult läbi arutatud ning loomulikult valmib kõik koostöös kliendiga.“