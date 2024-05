FOTOD | Londonlannad näitavad ette: just sellised on alanud suve kõige moodsamad šortsid

Nimelt näitavad just Londoni kõige stiilsemad naised ette, millised šortsid on sel suvel kõige moekamad, ja meil on hea uudis kõigile, kes liiga lühikesi lõikeid ei armasta: moes on pikema reieosaga lühikesed püksid! Näiteks kandis moeportaali Who What Wear andmeil sarnaseid Arketi brändi teksašortse Londonis resideeruv, kuid parasjagu Amsterdami avastav moemaailma mõjuisik Francesca Saffari (noolega edasi liikudes 3. pilt):