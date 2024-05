Eesti Naine on ajakiri, mille loen läbi kaanest kaaneni. Ta on nagu hea sõber, kelle ilmumist alati ootan.

Seekord puudutas enim kaanelugu Maarja-Liis Ilusaga. Nii palju äratundmist ja samu mõtteid, mida olen ise viimasel ajal mõlgutanud. Kahtlused, kas see, mida teen, on see, mida päriselt teha tahan. Kindel teadmine, et oma mõtetega üksiolek või aeg iseendale on sama vajalik kui õhk, mida hingan.

Huvitav oli lugeda Eesti Naise toimetuse meenutusi aastast 1988. Mina õppisin tollal 4. klassis. Vabal ajal mängisin paberist nukkudega või hüppasime kummikeksu. Nõukogude Naine tuli meil tänava otsa postkasti ja sealt sai lisaks lugemisele lõikelehti ja kudumismustreid.

Aiarubriigist leidsin seekord väga paeluva loo vanaemaaegsetest õitsejatest, mis on ka oma aias minu suurimad lemmikud. Merike

Väga huvitav oli lugeda ajaloolisi seiku alates Eesti Naise ilmuma hakkamisest. Kui palju on aeg ikkagi muutunud – nii naise enda kui ka ajakirjanduse seisukohast. Loen ajakirja alati hoolega, et midagi head kaduma ei läheks. Väga meeldis artikkel Maarja-Liisist, keda olen alati imetlenud. Maarja-Liis on viisakas ja naiselik, samas nii tugev ja jõuline, tark – teab, mida tahab. Samuti paelus Karl Käsnapuu artikkel. Kui surm on sind lähedalt puudutanud, hakkad elu ja surma hoopis teistmoodi analüüsima. Võrreldes minu lapsepõlveaegset surmakultuuri tänapäevasega, on muutunud üsnagi palju. Surmast on saanud tulus äri – kõik müügiks! Aga traditsioonid hakkavad vajuma unustusse. Kas või omastele kaastunde avaldamine: seda enam ei osata või ei julgeta lausuda. Käthlin

Eesti Naise juubelinumber pani kaasa mõtlema päris mitmel teemal. 1988. aastal olin 8aastane, lugeda mulle veel ei meeldinud: mõne aasta möödudes said aga raamatutest ja ajakirjadest minu suured sõbrad. Mihkel Rauaga olen nõus, et pole mõtet lugeda raamatut, mis ei köida. Minu puhul on piiriks umbes 30–40 lehekülge. Kui selle aja jooksul lugu endasse ei haara, võib rahuliku südamega raamatu kõrvale panna.