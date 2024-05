Juhid või juhtud?

„Tänapäeval ei ole enam selliseid suhteid, kus ollakse teise inimesega koos, kui see inimene tegelikult ei meeldi,“ teatas mu vend viimati kohvikus enesekindlalt. Vaidlesin vastu, et olen selliseid asju kohanud küll. Siis meenus tallegi tuttav, kes tahtis naisest lahku minna, aga kuna naise isa oli tema erafirma peamine klient, jäi lahku minemata isa pärast. Muigasime – tundus absurdne, et see mees laseb kellelgi kolmandal ära teha ühe elu olulisematest otsusest.