Sajandi kuulsaim naine

Glamuurset esileedit jäljendati nii Ameerikas kui ka Euroopas. Ja samas on öelnud John Kennedy vend, senaator Edward Kennedy: „Mitte ükski teine ei näinud välja nagu tema, ei rääkinud nagu tema, ei kirjutanud nagu tema ja mitte keegi ei olnud nii originaalse huumorimeelega nagu tema.“ Mitmeski mõttes oli Jackie ületamatu. Ta pani inimesed mõtlema, et stiil ei seisne mitte üksnes riiete valikus, vaid ka käitumises ja olekus. Ta tõestas, et elegants algab inimesest endast, riietusel on isiksusega võrreldes kõrvaline roll.