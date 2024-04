Minu jaoks on Eesti Naine ajatu väljaanne, kuna olen sellega koos üles kasvanud ja pidev lugeja tänini. Isegi mu esimese jõuluvanale õpitud luuletuse seitsmekümnendate keskel, kui olin 4–5aastane, leidis ema just teie ajakirjast ja see on mul senini sõna-sõnalt peas. Siis oli väljaande nimeks küll Nõukogude Naine, kuid oma sisult pakkus ta ka toona huvitavaid lugusid, toredaid retsepte ja trendikaid moenõuandeid, mida iga kuu pikisilmi postkasti oodati. Mäletan, et meie kodus seoti kõik aastakäigud ilusti nööriga kokku ja hoiti alles. Seda juhuks, kui mõnest varasemast numbrist oli vaja mingit retsepti või lõikelehemustrit otsida. Ahju tulehakatuseks või niisama prügikasti ei sattunud Eesti Naise numbrid kunagi. Sellest saab järeldada vaid üht, et Eesti Naine on läbi aegade olnud väärtusega ning hinnatud ajakiri nii noorte kui vanade seas. Soovin siiralt, et Eesti Naise tublidel tegijatel jätkub jaksu ning ideid ka edaspidi seda Eesti parimat ajakirja välja anda. Sa oled alati oodatud. Maida Michelson Mustveest