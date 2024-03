Sööst glamuuribuumi

„Mind on alati paelunud valgusega kirjutamine, mida fotograafia kõige otsesemas mõttes ka on, selle kreekakeelse sõna otsetõlkeski,“ ütleb Aivar Kullamaa. „Kõige enam meeldib mulle leida just selline valguslahendus ja kompositsioon, mis fookuses oleva objekti iseloomu tabab.“